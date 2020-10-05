İHA
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Son dakika | Manuel Fernandes resmen Kayserispor'da!
Kayserispor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Süper Lig ekibi Kayserispor'a imza attı.
Son olarak Krasnodar'da oynayan 34 yaşındaki Fernandes, dün Kayseri'ye gelmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti.
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