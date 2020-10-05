MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Manuel Fernandes resmen Kayserispor'da!
GeriFutbol Son dakika | Manuel Fernandes resmen Kayserispor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika | Manuel Fernandes resmen Kayserispor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayserispor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, Süper Lig ekibi Kayserispor'a imza attı.

Son olarak Krasnodar'da oynayan 34 yaşındaki Fernandes, dün Kayseri'ye gelmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti.

 

Son dakika | Manuel Fernandes resmen Kayserisporda

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle