MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Manuel Fernandes imza için Kayseri'ye geldi!
GeriFutbol Son Dakika | Manuel Fernandes imza için Kayseri'ye geldi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manuel Fernandes imza için Kayseri'ye geldi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekibi Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Manuel Fernandes gece saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası teknik direktör Bayram Bektaş, Fernandes ile anlaştıklarını, oyuncunun Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacağını söylemişti.

Son olarak Krasnodar forması giyen 34 yaşındaki Manuel Fernandes, bu gece Kayseri'ye geldi. Sağlık kontrolü sonrası deneyimli futbolcunun Kayserispor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son Dakika | Manuel Fernandes imza için Kayseriye geldi

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle