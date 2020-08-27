MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Manuel Fernandes Adana Demirspor'a mı geliyor? Başkan açıkladı...
GeriFutbol Son Dakika | Manuel Fernandes Adana Demirspor'a mı geliyor? Başkan açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manuel Fernandes Adana Demirspor'a mı geliyor? Başkan açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TFF 1. Lig takımlarındna Adana Demirspor'un Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; "Manuel Fernandes'le anlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yabancı futbolcu transferimiz olmayacak. Kadromuzda toplam 8 tane yabancı futbolcumuz var." dedi.

Son Dakika | Manuel Fernandes Adana Demirspora mı geliyor Başkan açıkladı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle