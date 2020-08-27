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Son Dakika | Manuel Fernandes Adana Demirspor'a mı geliyor? Başkan açıkladı...
TFF 1. Lig takımlarındna Adana Demirspor'un Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ajansspor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; "Manuel Fernandes'le anlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Yabancı futbolcu transferimiz olmayacak. Kadromuzda toplam 8 tane yabancı futbolcumuz var." dedi.
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