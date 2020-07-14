Son Dakika | Manuel Da Costa 1 yıl daha Trabzonspor'da!
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da maça ilk 11'de çıkan Manuel da Costa'nın sözleşmesi 1 yıl uzadı.
Devre arasında Trabzonspor'a 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık imza atan 34 yaşındaki Manuel da Costa, 10 maça ilk 11'de çıkması halinde opsiyonu devreye girecekti. Denizlispor maçına ilk 11'de çıkan Da Costa'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzamış oldu.
Trabzonspor'un KAP açıklamasına göre gelecek sezon Bordo-mavili formayı giyecek olan Manuel Da Costa 450 bin Euro garanti ve 4 bin Euro maç başı ücret kazanacak.
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