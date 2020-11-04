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GeriFutbol Son dakika | Manisaspor’da Bülent Ataman dönemi resmen başladı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Son dakika | Manisaspor’da Bülent Ataman dönemi resmen başladı!

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Son dakika | Manisaspor’da Bülent Ataman dönemi resmen başladı!
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Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta çıktığı 7 maçta 1 puan alan ve son sıradan kurtulamayan Manisaspor’da, Ahmet Seçgin’le yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine, takımın eski kalecilerinden Bülent Ataman getirildi.

Siyah-beyazlılarda 2003-2008 yılları arasında kaleyi koruyup kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan kadroda da yer alan 46 yaşındaki Ataman, Başkan Murat Yörük’le Tarık Almış Tesisleri’nde bir araya gelerek 12 sene sonra döndüğü kulüple 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Manisaspor’da Bülent Ataman dönemi resmen başladı


Bülent Ataman törende, "Başkanımız Murat Yörük beni aradığında teklifi düşünmeden kabul ettim. Futbolcu olarak ayrıldığım Manisaspor’umumuza teknik direktör olarak geri dönmenin gururunu yaşıyorum. Bugünden itibaren Manisaspor’un başarısı için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya başlayacağız" dedi.

Murat Yörük ise "Kulübümüzde efsane olmuş ve Manisaspor sevgisinden hiçbir zaman şüphe etmediğimiz hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim" diye konuştu.

Ataman’ın yardımcılıklarını Murat Özkan, Eray Er, Emre Akçekoce ve Aykut Gürler yapacak.

 

Son dakika | Manisaspor’da Bülent Ataman dönemi resmen başladı

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