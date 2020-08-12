Son dakika | Manisa FK, Cihat Arslan'la yollarını ayırdı!

Ayrılık talebinin iki taraftan da geldiği öğrenilirken siyah-beyazlıları Play-Off’ta finale taşıyan Arslan için Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen veda törenine Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve CEO Levent Devrim katıldı.

Başkan Aktan, Arslan’a törende hizmetleri için teşekkür ederek kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketini verdi.

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