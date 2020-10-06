Son Dakika | Mandzukic'in Beşiktaş'tan istediği rakam şoke etti | Transfer Haberleri

Beşiktaş'ta son dakika... Süper Lig'de üst üste gelen mağlubiyetler sonrasında transfere yönelen Beşiktaş'ta yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğrultusunda forvete bir transfer daha yapmak istedi.

Beşiktaş'ta gündeme adı Fenerbahçe ile de anılan Mario Mandzukic geldi. bomba gibi bir isim geldi. Siyah Beyazlı yönetim oyuncunun sözleşmesine dair son detayları konuştu ancak sözleşme detaylarında uyuşamayan taraflar masadan kalktı ve Beşiktaş transferden vazgeçti.

Mario Mandžukić’e yapılan son teklif 2.5 milyon Euro+bonuslar şeklinde oldu. Ancak Hırvat futbolcu 3 milyon euro civarında imza parası talep edince transfer gerçekleşmedi.

Beşiktaş'ın hücum rotasyonu Aboubakar, Larin ve Güven üçlüsüyle şekillenmiş oldu.