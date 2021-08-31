Son Dakika: Manchester United'ın Ronaldo'ya ödediği bonservis belli oldu! Juventus açıkladı...

3 yıllık Juventus macerasını noktalayarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için ödenen bonservis bedeli belli oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamaya göre Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak.

Ronaldo'nun ilk resmi maçına milli ara dönüşü çıkması bekleniyor.

JUVENTUS VEDA ETTİ: İNANILMAZ BİR YOLCULUK OLDU

Juventus kulübü, yaptığı yazılı açıklama ile yıldız oyuncuya veda etti.

Resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımlayan İtalyan kulübü, yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşanan çok fazla unutulmaz an var. Onları ezbere hatırlayabilir ve yeniden yaşayabiliriz ama bu bize yardımcı olmaz. Çünkü herkesin CR7 ile ilgili özel bir hafızası var. Herkesin bu uzun yolda silinmemesi gereken anıları var çünkü herkes bu yolda birlikte yürürken neler hissettiğini her zaman hatırlayacak. Bugün, üç yıl önce 10 Temmuz’da doğan o bağ sona erdi ama yazılanlar sonsuza kadar kalacak. İnanılmaz bir yolculuk oldu" denildi.

UNITED AÇIKLADI! 2+1 YILLIK İMZA

Juventus'un ardından Manchester United, yaptığı açıklamayla Portekizli yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

İmzanın ardından konuşan Ronaldo, "Manchester United her zaman kalbimde özel yeri olan bir kulüp. Cuma günü yapılan resmi açıklama sonrasında mesaj yağmuruna tutuldum. Taraftarlarımızla dolu Old Trafford'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Milli maçlar sonrası takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz."

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