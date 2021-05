Son dakika: Manchester United'dan yılın transfer bombası! 90 milyon pound...

Spor Arena Dış Haber - İngiliz futbolunun en başarılı kulübü olan Manchester United, Nisan ayında kurulduğu açıklanan ve 2 gün sonra dağılan Avrupa Süper Ligi'nin de kurucuları arasındaydı. Bu dev bütçeli lige girilmesiyle özellikle İngiliz taraftarlar ile kulüpleri arasındaki bağlar kopma noktasına gelmişti.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan İngiliz kulüpler, yaptıkları resmi açıklamalarla taraftarlarından özür dilese de Manchester United'da bu yara kapanmadı. Son olarak pazar günü Manchester United ile Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u basan Manchester United taraftarları, kulübün sahibi Glazer ailesini yoğun bir şekilde protesto etti. Çıkan olaylar sebebiyle dev mücadele ertelendi.

ABD'Lİ AVRAM GLAZER, İNGİLİZ MUHABİRİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Manchester United'ın sahibi olan ABD'li Glazer ailesinin üyesi olan Avram Glazer, önceki gün Miami'de Sky News muhabirinin 'Manchester United taraftarları sizden bir açıklama bekliyor, belki de bir özür. Onlara bir şey söylemeyecek misiniz?' şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

#MUFC owner Avram Glazer refused to apologise to fans over the disastrous attempt to form a breakaway European Super League, when approached by Sky News. pic.twitter.com/BfY5fEHIaa