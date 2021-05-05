Son dakika: Manchester United'dan yılın transfer bombası! 90 milyon pound...

Spor Arena Dış Haber - İngiliz futbolunun en başarılı kulübü olan Manchester United, Nisan ayında kurulduğu açıklanan ve 2 gün sonra dağılan Avrupa Süper Ligi'nin de kurucuları arasındaydı. Bu dev bütçeli lige girilmesiyle özellikle İngiliz taraftarlar ile kulüpleri arasındaki bağlar kopma noktasına gelmişti.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan İngiliz kulüpler, yaptıkları resmi açıklamalarla taraftarlarından özür dilese de Manchester United'da bu yara kapanmadı. Son olarak pazar günü Manchester United ile Liverpool maçı öncesi Old Trafford'u basan Manchester United taraftarları, kulübün sahibi Glazer ailesini yoğun bir şekilde protesto etti. Çıkan olaylar sebebiyle dev mücadele ertelendi.

ABD'Lİ AVRAM GLAZER, İNGİLİZ MUHABİRİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Manchester United'ın sahibi olan ABD'li Glazer ailesinin üyesi olan Avram Glazer, önceki gün Miami'de Sky News muhabirinin 'Manchester United taraftarları sizden bir açıklama bekliyor, belki de bir özür. Onlara bir şey söylemeyecek misiniz?' şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı.

#MUFC owner Avram Glazer refused to apologise to fans over the disastrous attempt to form a breakaway European Super League, when approached by Sky News. pic.twitter.com/BfY5fEHIaa — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2021

TARAFTARLA BARIŞMA HEDİYESİ: HARRY KANE

Avrupa Süper Ligi'nden Liverpool maçı öncesina kadar yaşananlara sessiz kalan Glazer ailesi, Manchester United taraftarıyla arayı düzeltmek için transfer düğmesine bastı. ABD'li aile, Premier Lig'in en iyi golcüsü olan Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

The Sun'da yer alan haberde Manchester United'ın Harry Kane için 90 milyon pound ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

KUPA HASRETİ TOTTENHAM'DAN AYRILIĞI GETİREBİLİR

Premier Lig'in ve dünyanın en iyi santrforlarından olan Harry Kane, altyapısında yetiştiği ve uzun yıllardır formasını giydiği Tottenham'dan kupa kazanmak için ayrılabilir. 27 yaşındaki Kane daha önce yaptığı bir açıklamada; "Tottenham'da oynamak harika ama en büyük kupaları kazanmak istiyorum. Acı ama gerçek olan şu ki burada bunu henüz başaramadık. Kariyerim sona erdiğinde arkamda yalnızca goller değil kupalar da görmek isterim." sözlerini kullanmıştı.

Harry Kane'li Tottenham, son olarak Lig Kupası'nda final oynamış ve Manchester City'ye kaybetmişti. Londra ekibi son kupasını ise 2008'de kazanmıştı.

TOTTENHAM DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Manchester United'ın Harry Kane için 90 milyon poundu gözden çıkarması haberinin ardından Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Kane ile ilgili şu sözleri de yeniden gündeme geldi: Harry Kane inanılmaz bir futbolcu. Onu bir Premier Lig kulübüne satmak istemiyoruz. Kane için belirlediğimiz bonservis bedeli ise 170 milyon pound. Bunu ödeyebilecek kulüplerle görüşebiliriz.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Harry Kane'in Tottenham 2024 yılında sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor. Bu uzun sözleşme de oyuncuyu transfer etmek isteyecek kulübün aleyhine bir durum. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon bütün kulvarlarda çıktığı 45 maçta 31 gol atıp 16 asist yaptı.

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