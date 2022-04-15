Son dakika: Manchester United'da yeni teknik direktör Erik ten Hag'dan şoke eden karar! Cristiano Ronaldo...

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Premier Lig'de ve Avrupa kupalarında uzun yıllardır beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Manchester United'da değişim başlıyor. Teknik direktörlük görevi için 4 yıllık anlaşma sağlanan Erik ten Hag, şimdiden kadro yapılanması için flaş kararlar almaya başladı.

Sezon başında Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi transferlerle kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk hedefi koyan Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde ilk 6'nın dışında kaldı.

SOLSKJAER İLE YOLLAR AYRILDI, GEÇİCİ RANGNICK DÖNEMİ BAŞLADI

Dev kulüpte menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollar Aralık ayında ayrıldı. O dönem takımın başına PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'nun geleceği yönünde çok haber çıksa da herhangi bir anlaşma olmadı ve yönetim takımın başına 'geçici' olarak Alman teknik adam Ralf Rangnick'i getirdi. Rangnick'in asıl teknik direktör bulunduktan sonra futbol departmanı danışmanı olarak göreve devam edeceği açıklandı.

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Ralf Rangnick yönetiminde de inişli çıkışlı dönemler geçiren Manchester United Şampiyonlar Lig'e son 16 turunda Atletico Madrid'e elendi, ligde ise ilk 6'ya girme mücadelesi veriyor.

ERIK TEN HAG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Manchester United, uzun görüşmeler ve toplantıların ardından yeni menajerini buldu. Dış basın kaynaklı birçok haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi. United cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Manchester United'da teknik direktör arayış operasyonu John Murtough ve Darren Fletcher tarafından yürütlüyordu. İngililz devi; Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Julen Lopetegui gibi isimlerin olduğu listeden Erik ten Hag'ı seçti.

"POCHETTINO'NUN PSG'DEKİ KONTRATI KARARI ETKİLEDİ"

Erik ten Hag'ın Manchester United'ın yeni menajeri olacağını duyuran kuruluşlardan olan ESPN, Mauricio Pochettino'nun PSG ile sözleşmesinin olması ve serbest kalma bedelinin yüksek bulunması sebebiyle Manchester United'ın Arjantinli çalıştırıcıdan vazgeçtiğini yazdı.

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AJAX'A 2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Manchester United, 52 yaşındaki Hollandalı için Ajax'a 2 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Erik ten Hag'ın kariyeri

Futbolculuk kariyerine son verip teknik direktörlüğe 2002'de Twente altyapısında başlayan Ten Hag, 2006-2008 yılları arasında Hollanda ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra PSV Eindhoven'da yardımcı antrenör olan ten Hag, Go Ahead Eagles ve Utrecht'i çalıştırdı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'teki ekibinde yer alan Hollandalı teknik adam, 2017 yılında Ajax'a imza attı. Erik ten Hag, 5 yılda Ajax ile 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.

52 yaşındaki teknik adamın Ajax'taki puan ortalaması 2,36.

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Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, 28 haftası geride kalan Hollanda Ligi'nde en yakın rakibi PSV'nin 4 puan önünde lider bulunuyor. Hollandalı teknik adam, 3. şampiyonluğunu kazanıp Manchester United'a gitmek istiyor.

İNGİLİZ BASINI TRANSFER LİSTESİNİ AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail, Manchester United'ın Erik ten Hag için kesenin ağzını açacağını yazdı. Habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın listesinde Harry Kane, Declan Rice, Kalvin Phillips, John McGinn, Jude Bellingham var. Erik ten Hag'ın Ajax'tan da bazı oyuncularını transfer etmek isteyeceği ifade edildi.

POGBA VE RONALDO'YA VEDA

Yeni transferler kadar ten Hag'ın kadroda düşünmeyeceği oyuncular da çok konuşulacak. Son çıkan haberlere göre Hollandalı teknik adam Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba'yı kadroda düşünmüyor. Öte yandan Cavani ve Lingard ile de yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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RONALDO İLE RANGNICK'IN YILDIZI BARIŞMADI

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen, ilerlemiş yaşına rağmen Premier Lig'e yeniden damga vurmak isteyen Cristiano Ronaldo ile Ralf Rangnick'in yıldızı pek barışmadı. Alman teknik adamın oynatmak istediği sisteme pek uymayan Portekizli yıldız, bazı maçlarda oyundan alınırken Rangnick'e tepki göstermişti.

RONALDO BU SEZON NE YAPTI?

Premier Lig'de 25 maçta forma giyen Cristiano Ronaldo 12 gol atıp 3 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Portekizli yıldız 6 gol atıp takımının gruptan lider çıkmasını sağladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu Manchester United formasıyla toplam 33 maça çıkıp 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

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TARAFTARIN TELEFONUNU KIRMASI OLAY OLMUŞTU

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Everton'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından kendisinden beklenmedik bir harekete imza atmıştı. Soyunma odasına giderken kendisini video çeken bir Everton taraftarının eline vuran Ronaldo, taraftarın telefonunu yere düşürüp ve kırılmasına debep olmuştu. Bu anlar, o bölgede Portekizli yıldızın stadyumu terk edişini kayda alan diğer taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ, TARAFTARI OLD TRAFFORD'A DAVET ETTİ

Stadyum çıkışında Everton taraftarının telefonunu kırarak gündem olan Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra sosyal medyadan bir özür açıklaması yaptı ve telefonunu kırdığı taraftarı Old Trafford'da maç izlemeye davet etti.

Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum. Cristiano Ronaldo

TARAFTARIN ANNESİ İSYAN ETTİ! 'ÇOCUĞUM OTİZMLİ...'

Olayın ardından 14 yaşındaki Everton taraftarı Jake Harding'in annesi Sarah Kelly konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve Ronaldo'yu eleştirmişti.

"Oyuncuların girdiği tünele çok yakındık. Oğlum da onları içeri girerken videoya çekiyordu" diyen anne Kelly, "Tüm United oyuncularını çekti ancak sonra telefonu aşağı indirip çekmeyi bıraktı çünkü Ronaldo'nun bacağı kanıyordu. Ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi, konuşmadı bile." dedi.