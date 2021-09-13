Son Dakika: Manchester United'da Ronaldo transferi sonrası Pogba'dan flaş karar! Yeni sözleşme...

Spor Arena Dış haber - Uzun süredir Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba çark etti.

İngiliz ekibinin daha önce yaptığı yeni sözleşme tekliflerini reddeden Pogba'nın düşüncesini değiştiren ise, 12 yıl sonra takıma geri dönen Cristiano Ronaldo...

The Athletic'te yer alan habere göre; Portekizli süper yıldızın takıma katılması ve Newcastle karşısında alınan farklı galibiyet sonrası takımdaki havadan son derece memnun olan Pogba'nın takımda kalmayı ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

United'ın, Pogba'nın ayrılma ihtimaline karşın alternatiflerini belirlediği ancak 28 yaşındaki Fransız oyuncunun Ronaldo'nun yanı sıra Jadon Sancho ve Raphael Varane transferlerinin de etkisiyle kısa sürede kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

Pogba eğer takımdan ayrılmaya karar verirse, Ocak ayından itibaren istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.