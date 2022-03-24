Son Dakika: Manchester United'da Paul Woolston 23 yaşında futbolu bıraktı! Yeni mesleğe ilk adım...

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Manchester United forması giyen 23 yaşındaki kaleci Paul Woolston, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Geçirdiği iki ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon dönemi de dahil olmak üzere sahalara geri dönmek için önemli bir kararlılık gösterdi ancak Paul maalesef futbolu bırakmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

KRONİK KALÇA SAKATLIĞI...

23 yaşındaki file bekçisinin futbolu bırakmasına neden olan rahatsızlığı resmi olarak açıklanmazken, İngiliz basını genç kalecinin kalçasında kronik bir problemin bulunduğunu ve futbol oynamasına engel teşkil ettiğini yazdı.

Newcastle United altyapısında yetişen ve 2018 yılında Manchester United'a imza atan Woolston, İngiliz ekibiyle Premier Lig'de hiç forma giyemese de altyapılarda 13 kez kaleyi korudu.

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"KARİYERİMİN BİR SONRAKİ AŞAMASINA ODAKLANDIM"

Aldığı kararın ardından açıklama yapan 23 yaşındaki eldiven, "Henüz 23 yaşında emekli olmak çok zor bir karardı ancak şu an çok daha olumlu hissediyorum. Başardığım her şeyden gurur duyuyorum. Birçok insan bu seviyede futbol oynamayı hayal ediyor. Tabii ki daha ileri gitmek isterdim ama burada bulunduğum süre boyunca Manchester United'ı temsil etmek bir onurdu. Şu anda tamamen kariyerimin bir sonraki aşamasına odaklanmış durumdayım. Hayatımda gerçek bir başarı elde etmek için tüm öğrenimimi, dayanıklılığımı, gücümü ve kararlılığımı kullanmaya hazırım." dedi.

DAVID DE GEA: HEPİMİZ ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORUZ

United'ın birinci kalecisi David de Gea ise, "Bir futbolcunun genç yaşta emekli olması her zaman kötüdür. Geçen gün onunla konuştum ve düzgün bir hayat yaşamanın, futboldan çok daha önemli olduğunu söyledim. Üzücü bir durum. Onunla birlikte antrenman yapıyorduk. Her şeyin en iyisini diliyorum. Harika bir insan ve hepimiz onun için gerçekten üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ MESLEĞE İLK ADIM: ANTRENÖRLÜK KURSLARINA BAŞLAYACAK

Manchester United, futbolculuk kariyerinin sonrası için Woolston'a destek vereceğini açıkladı. Buna göre Woolston, antrenörlük için kurslara gidecek, öğrenme sürecini hızlandırmak için alt yaş gruplarıyla yurt dışı seyahatlere gidecek ve kulüp, Woolston'a antrenörlük için zihinsel destek verecek.

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