Son Dakika: Manchester United'da kriz bitmiyor! Tarihi hezimet sonrası antrenmanda kavga çıktı...

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Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olan Manchester United'daki kriz takım içerisine de sıçradı. Brighton'a karşı alınan tarihi yenilgi sonrası United antrenmanında kavga yaşandı.

Premier Lig'de son olarak Brighton'a 4-0 yenilen Manchester United'ın sezonu ilk 4'ün dışında bitirmesi kesinleşmişti. İngiliz devi böylece gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek. 1981 yılından bu yana ilk kez deplasmanda 5 maç üst üste kaybeden Kırmızı Şeytanlar ayrıca, tarihinin en çok gol yediği sezonu geride bırakmış olacak.

TARİHİN EN KÖTÜ UNITED'I...

Sezonu maksimum 61 puanla bitirme şansı bulunan Kırmızı Şeytanlar, tarihinin en düşük puanını topladığı sezonunu yaşamış olacak. United'ın daha önceki rekoru 64 puandı...

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BİR DARBE DE RONALDO'DAN! AYRILIK İHTİMALİ...

Takımın en büyük yıldızı konumundaki Cristiano Ronaldo, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Manchester United'dan ayrılma ihtimalini masaya yatırmış ve taraftarlara ikinci şoku yaşatmıştı. 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile bir görüşme yaparak geleceğini masaya yatırmıştı. Alex Ferguson mirasını devam ettirmesi için Portekizli oyuncunun 1 yıl daha kulüpte kalmasını istemişti.

TEN HAG SONRASI KARARI BEKLENİYOR...

Sezon başında Manchester City'ye transfer olacağı konuşulan ancak Sir Alex Ferguson'ın devreye girmesiyle 12 yıllık aranın ardından yeniden Manchester United'a transfer olan Ronaldo United ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Takımın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın planlarında yer alıp almadığı belirsiz olan 37 yaşındaki futbolcunun kararını kısa sürede vereceği ifade edilmişti.

YENİ KRİZ! ANTRENMANDA KAVGA...

Kırmızı Şeytanlar'da yaşanan bu olumsuzluklara bir yenisi daha eklendi. İngiliz basınına yansıyan haberde Manchester United'ın Brighton maçının ardından yaptığı ilk antrenmanda futbolcular arasında kavga yaşandı.

İZİN DÖNÜŞÜ İDMAN ERKEN BİTTİ

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Kavga eden iki futbolcunun ismi açıklanmazken, iki ismin de takım için önemli bir konumda oldukları belirtildi. Brighton'a 4-0 yenildikten sonra teknik direktör Ralf Rangnick takıma 4 gün izin vermişti. Kavganın, izin dönüşü Perşembe günü gerçekleşen ilk antrenmanda yaşandığı belirtildi.

Takımın geri kalanı kavga nedeniyle büyük şaşkınlık yaşarken, Rangnick'in kavgayı gördüğü ve bu nedenle antrenmanı planlanandan erken bitirdiği ifade edildi. İddialara göre takımdaki oyuncular ile Rangnick arasındaki bağın kopma noktasına geldiği ve yaşanan kavganın da bu olumsuz durumun sonucu olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

MAAŞ KESİNTİSİ KARARI ALINMIŞTI

Premier Lig tarihindeki en düşük puanla sezonu tamamlayacak olan Manchester United'da yönetimin, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama dolayısıyla oyuncuların maaşında yüzde 25 kesinti uygulayacağı iddia edilmişti. Manchester United kadrosunda yer alan oyuncuları bu gelişmelerin ardından bu duruma somut bir tepki vermemişti.

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Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın kulübe getireceği mali zarar gözetilerek alınan bu karardan çok sayıda oyuncunun memnun olmayacağı kaydedilirken, kavgaya neden olan etkenlerden birinin United yönetiminin aldığı bu karar olduğu öne sürüldü.

RANGNICK AVUSTURYA'YA GİDİYOR

Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından hem danışman hem de geçici teknik direktöre olarak göreve başlayan Ralf Rangnick'in, yeni sezonda Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıracağı ve United'a danışmanlık yapmaya devam edeceği açıklanmıştı.

İngiliz ekibi, Premier Lig'deki son maçını Pazar günü Crystal Palace'a karşı oynayacak.