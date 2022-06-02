Son Dakika: Manchester United'da Juan Mata dönemi sona erdi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Mata'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 8 yıldır takımda görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmediği bildirildi.

2014 yazından itibaren United forması giyen Juan Mata, son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Bu sezon toplamda 12 kez forma şansı bulabilen İspanyol oyuncu, son olarak 22 Mayıs 2021'de Crystal Palace karşısında süre almıştı.

BU SEZON KATKI SAĞLAMADI

Manchester United'a bu sezon gol ya da asist katkısı sağlayamayan Juan Mata'nın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Juan Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

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