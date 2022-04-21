Son Dakika: Manchester United'da Harry Maguire'a olan tepkinin dozu kaçtı! Bombalı saldırı şüphesi...

Haberin Devamı

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, kötü performansı nedeniyle taraftarların ana hedeflerinden biri haline gelmiş olmasına karşın yaşadığı son olay İngiliz futbolunda tedirginliğe sebep oldu.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da istikrarsız bir görüntü çizen ve ligde son olarak deplasmanda Liverpool'a farklı mağlup olan United'da eleştirilerin odak noktasındaki Maguire, özellikle sosyal medyadan sert eleştiriler alıyordu.

29 yaşındaki stoper son olarak, daha önce görülmemiş bir tehditle karşılaştı. Maguire'ın menajeri, oyuncunun evine bomba yerleştirerek saldırı düzenleneceğine dair bir mail aldıklarını ve konuyu hemen polise aktardıklarını söyledi.

Tecrübeli stoperin menajeri yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içerisinde Harry birçok tehdit mesajı aldı ancak son aldığı tehdit, nişanlısı ve 2 çocuğunu da yakından ilgilendiriyordu. Konuyu hemen polise bildirdik. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği, Harry'nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu oynayacakları maç için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ancak şu anda daha fazla ayrıntı açıklamayacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Polisin evinde arama yaptığı Maguire'ın ailesinin büyük bir şok yaşadığı belirtilirken, Manchester United'den konu ile ilgili resmi açıklama beklendiği ifade edildi.