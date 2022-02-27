Son Dakika: Manchester United'da gündem Hakan Çalhanoğlu! Yapılacak teklif...

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Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zirve yarışının uzağında kalan Manchester United, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine takımı devralan ve sezon sonunda danışman rolüne geçecek Ralf Rangnick, takımın yeni menajeri için arayışlarına devam ederken gelecek sezonun kadrosunu da oluşturuyor.

2020/21 sezonu Milan'da tamamlayan ve sezon başında ligin bir diğer ekibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.

InterLive'da yer alan haberde Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Manchester United'ın 18-20 milyon Euro önerebileceği ifade edilirken Inter'in 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

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Inter formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol ve 9 asist kaydetti.