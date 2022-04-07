Son dakika: Manchester United'da Erik ten Hag dönemi başlıyor! Sürpriz ayrılıklar ve bomba transferler...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır beklenen başarıyı yakalayamayan Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasına rağmen bu sezonu da kupasız geçti.

Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi transferlerle kadrosunu güçlendirerek sezona iddialı bir başlangıç yapan Manchester United, daha sonra gelen kötü sonuçlar sebebiyle ligde ilk 6'nın dışında kalmıştı.

SOLSKJAER İLE YOLLAR AYRILDI, GEÇİCİ RANGNICK DÖNEMİ BAŞLADI

Dev kulüpte menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yollar Aralık ayında ayrıldı. O dönem takımın başına PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'nun geleceği yönünde çok haber çıksa da herhangi bir anlaşma olmadı ve yönetim takımın başına 'geçici' olarak Alman teknik adam Ralf Rangnick'i getirdi. Rangnick'in asıl teknik direktör bulunduktan sonra futbol departmanı danışmanı olarak göreve devam edeceği açıklandı.

Haberin Devamı

Ralf Rangnick yönetiminde de inişli çıkışlı dönemler geçiren Manchester United Şampiyonlar Lig'e son 16 turunda Atletico Madrid'e elendi, ligde ise ilk 6'ya girme mücadelesi veriyor.

RONALDO İLE RANGNICK'IN YILDIZI BARIŞMADI

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen, ilerlemiş yaşına rağmen Premier Lig'e yeniden damga vurmak isteyen Cristiano Ronaldo ile Ralf Rangnick'in yıldızı pek barışmadı. Alman teknik adamın oynatmak istediği sisteme pek uymayan Portekizli yıldız, bazı maçlarda oyundan alınırken Rangnick'e tepki gösterdi.

ARANAN MENAJER BULUNDU: ERIK TEN HAG

Manchester United, uzun görüşmeler ve toplantıların ardından yeni menajerini buldu. Dış basına yayılan haberlerde Kırmızı Şeytanlar'ın Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Manchester United'da teknik direktör arayış operasyonu John Murtough ve Darren Fletcher tarafından yürütlüyordu. İngililz devi; Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Julen Lopetegui gibi isimlerin olduğu listeden Erik ten Hag'ı seçti.

Haberin Devamı

"POCHETTINO'NUN KONTRATI KARARI ETKİLEDİ"

Erik ten Hag'ın Manchester United'ın yeni menajeri olacağını duyuran kuruluşlardan olan ESPN, Mauricio Pochettino'nun PSG ile sözleşmesinin olması ve serbest kalma bedelinin yüksek bulunması sebebiyle Manchester United'ın Arjantinli çalıştırıcıdan vazgeçtiğini yazdı.

AJAX'A 2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Manchester United, 52 yaşındaki Hollandalı için Ajax'a 2 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Erik ten Hag'ın kariyeri

Futbolculuk kariyerine son verip teknik direktörlüğe 2002'de Twente altyapısında başlayan Ten Hag, 2006-2008 yılları arasında Hollanda ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra PSV Eindhoven'da yardımcı antrenör olan ten Hag, Go Ahead Eagles ve Utrecht'i çalıştırdı.

Haberin Devamı

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'teki ekibinde yer alan Hollandalı teknik adam, 2017 yılında Ajax'a imza attı. Erik ten Hag, 5 yılda Ajax ile 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.

52 yaşındaki teknik adamın Ajax'taki puan ortalaması 2,36.

Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, 28 haftası geride kalan Hollanda Ligi'nde en yakın rakibi PSV'nin 4 puan önünde lider bulunuyor. Hollandalı teknik adam, 3. şampiyonluğunu kazanıp Manchester United'a gitmek istiyor.

İNGİLİZ BASINI TRANSFER LİSTESİNİ AÇIKLADI

İngiliz Daily Mail, Manchester United'ın Erik ten Hag için kesenin ağzını açacağını yazdı. Habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın listesinde Harry Kane, Declan Rice, Kalvin Phillips, John McGinn, Jude Bellingham var.

Haberin Devamı

Erik ten Hag'ın Ajax'tan da bazı oyuncularını transfer etmek isteyeceği ifade edildi.

POGBA'YA VEDA

Yapacağı transferler kadar yollarını ayıracağı isimler de merak edilen Manchester United'ın Paul Pogba, Jesse Lingard ve Edinson Cavani ile yollarını ayırmasına kesin gözle bakılıyor.