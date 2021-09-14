Son Dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo rekora doymuyor! Iker Casillas'a ortak oldu...

Premier Lig'de oynanan Newcastle United maçında yıllar sonra yeniden Manchester United formasını giyen Portekizli yıldız, Old Trafford tribünlerini adeta büyüledi.

UNITED'LA HARİKA BAŞLADI

Taraftardan büyük ilgi gördüğü maçta iki kez sahneye çıkan 36 yaşındaki yıldız, 4-1'lik galibiyette önemli pay sahibi olurken tarihe geçecek istatistiklere imza atmıştı.

NEWCASTLA MAÇINDA İKİ KEZ TARİHE GEÇTİ

Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile Newcastle'a attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.

Maçta iki gol birden atan Ronaldo ayrıca (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu olmuştu.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynayacakları Young Boys maçının 11'inde yer alan Portekizli yıldız, bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

CASILLAS'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkarak Devler Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu elinde bulunduran Iker Casillas'ın rekoruna ortak oldu.

177 maçla listenin ilk sırasında Ronaldo ve Iker Casillas yer aldı. Onları; Xavi (151), Lionel Messi (149) ve Raul (142) takip etti.

Manchester United formasıyla son Şampiyonlar Ligi maçına Mayıs 2009'da çıkan Cristiano Ronaldo, bu müsabakada görev alarak aynı takım adına oynadığı iki maç arasında en uzun süre geçen dördüncü oyuncu oldu.

EN ÇOK ATAN RONALDO

134 golle Devler Ligi'nde en çok gol atan isim olan 36 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı ile de milli maçlarda en çok gol atan isim olmuştu.