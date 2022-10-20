Son Dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi derinleşiyor! Maç bitmeden olay hareket ve Erik ten Hag'dan cevap...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi her geçen gün derinleşiyor. Forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli yıldızın sabrı son oynanan Tottenham maçında taştı.

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund ve Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Cristiano Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı.

LİGDE İLK 11'İ UNUTTU

Sezona Manchester United formasıyla başlayan Cristiano Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 8 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca ikisinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 340 dakika süre alan Portekizli oyuncu, tek gol sevinci yaşadı.

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ULUSLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF'A KALAMADI

Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ronaldo, Uluslar A Ligi 2. Gup son maçında İspanya karşısına liderlik hedefiyle çıktı ancak 87. dakikada Morata'nın attığı golle evinde İspanya'ya yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off şansını kaybetti. Ronaldo, 6 maç oynanan grupta 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.

"OYUNA ALMAK KARİYERİNE SAYGISIZLIK OLURDU"

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester derbisinde karşı karşıya gelen City ve United eşleşmesinde galip gelen taraf Manchester City oldu. Pep Guardiola'nın ekibinin 6-3 kazandığı karşılaşma birçok açıdan tarihe geçerken maçta süre alamayan Cristiano Ronaldo'nun kameralara yansıyan anları sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Maçtan sonra Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, maçtan sonra verdiği röportajda Cristiano Ronaldo'yu oyuna almamasının sebebini açıkladı. Hollandalı teknik adam, "Maç 4-0 olduktan sonra Cristiano Ronaldo'yu oyuna almak, onun kariyerine büyük bir saygısızlık olurdu." ifadelerini kullandı.

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ISINMAYA GÖNDERDİ AMA OYUNA ALMADI

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Tottenham maçına beklendiği gibi yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Erik ten Hag, Portekizli futbolcuyu 40. dakikada ısınmaya gönderdi ancak müsabakanın kalanında oyuna almadı.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

İkinci yarıda oyuna girmeyi bekleyen deneyimli futbolcu, beklediği karar gelmeyince gerildi. Deneyimli oyuncu, 89 dakikaya kadar yedek kulübesinde oturdu ancak oyuna dahil olamayınca sinirlendi müsabakanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

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ERIK TEN HAG: YARIN İLGİLENECEĞİM

Oyuna alınmayacağını anlayınca öfkelenen Cristiano Ronaldo'nun o anları gündeme damga vurdu. Teknik direktör Erik ten Hag ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo'nun tepkisiyle ilgili soruya, "Bununla yarın ilgileneceğim. Şu an zaferi kutluyoruz" cevabını verdi.

ARALARINDAKİ GERİLİM BİTMİYOR

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile Erik ten Hag arasındaki gerilim düşmüyor. Hollandalı menajerin göreve gelmesinin ardından ikili arasında birçok kez gergin anlar yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun kişisel sebepler nedeniyle sezon öncesi antrenm programına dahil olmamasıyla başlayan süreç Ten Hag'ın Ronaldo'yu yedek kulübesine hapsetmesiyle zirve yaptı.

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Ronaldo, Manchester United'ın Newcastle United ile 0-0 berabere kaldığı maçta yerini Marcus Rashford'a bıraktığında hayal kırıklığını gizleyememişti. Yıldız forvet, Old Trafford'da sahadan çıkarken başını sallarken görüldü. Ağustos ayından bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı bir lig maçında oyundan alınmasına çok öfkelenmişti.