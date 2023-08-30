Son Dakika: Manchester United'da Altay Bayındır'a gün doğdu! Büyük fırsat, tarih verdiler...

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Kaleci arayışlarını Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i transfer ederek sonlandıran Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yollarını ayırdı.

Konferans Ligi'nde oynanan Twente maçıyla birlikte taraftarlara veda eden başarılı eldiven, Manchester United'a transfer oldu. İngiliz devinin prosedürler tamamlandıktan sonra transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Altay'ı Temmuz 2019'da 1.50 milyon Euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer etmişti.

ONANA GİDİYOR

Manchester United bu sezon Devid De Gea ile yollarını ayırdıktan sonra Inter'in Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı 52.50 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.

Ligde üç kez kaleyi koruyan 27 yaşındaki başarılı eldiven kalesinde dört gol gördü. Afrika Uluslar Kupası Grup Elemeleri'nde mücadele eden Kamerun'un aday kadrosuna da davet edilen Onana yaklaşık bir ay olmayabilir.

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Dünya Kupası esnasında teknik heyetle yaşadığı sorunlar nedeniyle kafileden ayrılan ve ardından Milli Takım'a veda ettiğini açıklayan Onana geçtiğimiz günlerde geri döndüğünü açıklamıştı. Ocak ayında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda kadroda olması beklenen başarılı kaleci bir ay boyunca kadroda yer almayabilir.

ALTAY'A GÜN DOĞDU

Fanatik'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Manchester United'ın kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı Altay, Onana'nın Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı kaleyi devrabilir.

Hali hazırda kadroda Onana dışında kaleci olarak Dean Henderson da bulunuyor, ancak Henderson'ın Crystal Palace'a transfer olması bekleniyor.

İNGİLİZLER TARİHİ AÇIKLADI

Altay Bayındır'ın, ManU'ya imza atmasının ardından milli eldivenin kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılacak. Geçen hafta Kırmızı Şeytanlar için sağlık kontrollerinden geçen başarılı kalecinin transferinin ne zaman resmi olarak açıklanacağı da merak konusuydu. İngilizler duyurdu... The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Altay Bayındır'ın transferini yarın açıklayabilir.