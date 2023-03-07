Son Dakika: Manchester United'da 7-0 sonrası kriz! Fatura Wout Weghorst'a kesilebilir...

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'a 7-0 mağlup olan Manchester United'da yeni bir kriz patlak verdi. Anfield Road'daki acı skorun ardından Manchester United cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, hezimeti yaşadıkları gecenin ardından ezici yenilginin faturasını çıkarmak adına sabahın erken saatlerinde soluğu tesislerde aldı.

FATURA WEGHORST'A KESİLEBİLİR

Şampiyonluk şansını son haftalara kadar sürdürmek isteyen Erik Ten Hag'ın bazı oyuncuları kadro dışı bırakmak dahil bir dizi radikal karar almaya hazır olduğu öne sürüldü. Hollandalı teknik adamın faturayı keseceği isimlerin başında Wout Weghorst olduğu kaydedildi.

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Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında sürpriz şekilde Manchester United'a imza atan deneyimli golcünün henüz istenilen seviyeye ulaşamamış olması hem teknik heyetin, hem yönetimin hem de taraftarın sabrını taşırdı.

Son olarak Liverpool karşısında alınan tarihi hezimetin ardından 30 yaşındaki golcünün geleceğinin ciddi şekilde tartışıldığı belirtildi. Wout Weghorst ile sezon sonunda yolların ayrılmasının sürpriz olmayacağının altı çizildi.

LİGDE GOLLE TANIŞAMADI

İngiltere Premier Lig'de 7 maçta forma giyen Wout Weghorst sadece 1 asist katkısı yaptı. FA Cup'ta da 2 maçta 1 asist katkısı yapan Hollandalı golcü şimdiden resmen hedef tahtasına konuldu.

Önümüzdeki sezon için takımdan gönderilmesi beklenen Weghorst'un yerine gelecek olan golcü oyuncu da belli oldu. İngiliz basını, Manchester United'ın önümüzdeki sezonda Harry Kane'i kadrosuna katacağını yazdı.