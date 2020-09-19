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GeriFutbol Son dakika | Manchester United'a giden Alex Telles'ten Galatasaray'ın kasasına 3.4 milyon euro
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Son dakika | Manchester United'a giden Alex Telles'ten Galatasaray'ın kasasına 3.4 milyon euro

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Son dakika | Manchester United'a giden Alex Telles'ten Galatasaray'ın kasasına 3.4 milyon euro
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Manchester United, Alex Telles'i 40 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği Sarı-Kırmızılıların kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Premier Lig devi Manchester United, Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles’i 40 milyon Euro karşılığında transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği olarak da bu transfer nedeniyle sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.

Son dakika | Manchester Uniteda giden Alex Tellesten Galatasarayın kasasına 3.4 milyon euro

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