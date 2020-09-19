Son dakika | Manchester United'a giden Alex Telles'ten Galatasaray'ın kasasına 3.4 milyon euro
Manchester United, Alex Telles'i 40 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği Sarı-Kırmızılıların kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.
Premier Lig devi Manchester United, Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles’i 40 milyon Euro karşılığında transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği olarak da bu transfer nedeniyle sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.
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