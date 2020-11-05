Son Dakika | Manchester United zaferi sonrası Başakşehir'in kasasına giren çılgın para!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı baştan sona üstün bir oyunla 2-1 mağlup eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nda ilk galibiyetini aldı.

Grup aşamasının üçüncü haftasında sahadan ilk kez 3 puanla ayrılmayı başaran İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte 2.7 milyon euroluk galibiyet primini kasasına koydu.

Medipol Başakşehir böylece, tarihi Manchester United zaferiyle yaklaşık 27 milyon TL'lik bir gelir elde etmiş oldu.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde beraberlik primi ise 900 bin euro.

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