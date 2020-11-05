MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Manchester United zaferi sonrası Başakşehir'in kasasına giren çılgın para!
GeriFutbol Son Dakika | Manchester United zaferi sonrası Başakşehir'in kasasına giren çılgın para!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manchester United zaferi sonrası Başakşehir'in kasasına giren çılgın para!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Şampiyonluk Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, yaklaşık 27 milyon TL'lik bir gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı baştan sona üstün bir oyunla 2-1 mağlup eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nda ilk galibiyetini aldı.

Grup aşamasının üçüncü haftasında sahadan ilk kez 3 puanla ayrılmayı başaran İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte 2.7 milyon euroluk galibiyet primini kasasına koydu.

Medipol Başakşehir böylece, tarihi Manchester United zaferiyle yaklaşık 27 milyon TL'lik bir gelir elde etmiş oldu.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde beraberlik primi ise 900 bin euro.

17
Başakşehirin Manchester United galibiyeti sonrası İngiltere o skandalı konuşuyor...
Başakşehir'in Manchester United galibiyeti sonrası İngiltere o skandalı konuşuyor...

 

Son Dakika | Manchester United zaferi sonrası Başakşehirin kasasına giren çılgın para

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle