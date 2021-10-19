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Son Dakika: Manchester United yeni dönem için kolları sıvadı! Ronaldo önerdi, Zidane yolda...

#Manchester United#Zinedine Zidane#Cristiano Ronaldo

Premier Lig'de son olarak Leicester City'e 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Manchester United teknik adam değişikliği için düğmeye bastı.

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, arka arkaya alınan başarısız sonuçların faturasını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e kesti ve yeni teknik adam arayışlarına başladı.

Ligde son 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manchester United, son olarak Leicester City'e dramatik şekilde 4-2 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından harekete geçen kulüp yönetimine, Cristiano Ronaldo'dan sürpriz öneri geldiği öne sürüldü.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Zinedin Zidane'ın takımın başına geçmesi için kulüp yönetimine tavsiyede bulunduğunu ve Manchester United yönetiminin de bu tavsiye doğrultusunda Fransız teknik adamla görüştüğünü öne sürdü.

El Chiringuito TV'ye konuşan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, "Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in alternatifi olarak düşündüğü Zinedine Zidane ile çoktan görüştü. Zidane burada istediği takıma sahip olabilir. PSG ve Newcastle United da Zidane ile iletişime geçmişti ancak Manchester United'dan çok fazla çağrı aldı. Referansı ise Cristiano Ronaldo." dedi.

"CRISTIANO RONALDO HER MAÇTA OYNAYAMAZ"

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Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Cristiano Ronaldo'nun takımda aldığı süreye ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermişti.

Solskjaer, "Ronaldo eşsiz bir futbolcu. Bunu biliyoruz. Herkes onu her an sahada görmek istiyor. Bunu anlıyorum ancak bunu yapabilmemiz mümkün değil. Gerçek şu ki her maçta oynayabilmesi imkansız. Bizimle birlikte sahada olduğu her dakika çok memnunuz." demişti.

Manchester United taraftarları ve kulübün efsaneleri ise Cristiano Ronaldo'nun sürekli sahada olması gerektiğini savunuyor. Manchester United'ın en büyük efsanelerinden Sir Alex Ferguson, "Ronaldo burada oldukça sürekli oynamalı. O kenarda tutulmayacak kadar tehlikeli bir silah" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO HER MAÇTA OYNAMAK MI İSTİYOR?

Cristiano Ronaldo, yedek kaldığı Everton maçının ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğü öne sürülmüştü. The Sun gazetesinde yer alan habere göre Manchester United'dan bir kaynak, Ronaldo ile Solskjaer'in arasında geçenleri anlatmıştı.

İddiaya göre Cristiano Ronaldo yedek kaldığı için hayal kırıklığına uğramış ancak Solskjaer ise oyuncuyu dinlenmesi için kulübeye çekmişti. Solskjaer ile görüşen Ronaldo her maçta oynamak istediğini iletmişti. Portekizli yıldız oynamaya elverişli olmadığı dönemlerde bunu belirteceğini söylerken Solskjaer'e her şartta forma giymek istediğini ifade etmişti.

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Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Manchester United, 8 haftada topladığı 14 puanla 6. sırada yer alıyor.

 

 

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#Manchester United#Zinedine Zidane#Cristiano Ronaldo

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