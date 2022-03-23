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Son Dakika: Manchester United temasa geçti! Erik ten Hag adım adım Premier Lig yolcusu...

#Erik Ten Hag#Ajax#Transfer
Son Dakika: Manchester United temasa geçti Erik ten Hag adım adım Premier Lig yolcusu...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United, Ajax'ta harikalar yaratan başarılı teknik adam Erik ten Hag ile görüştü. Kararın birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile uzun soluklu bir anlaşma için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından geçici olarak takımın başına getirilen Ralf Rangnick'in yerine kalıcı bir teknik adam arayan İngiliz devinin ilk tercihi Hollandalı çalıştırıcı oldu.

BCC'de yer alan habere göre; Manchester United, Erik ten Hag ile iletişime geçerek yeni sezonda boşalacak teknik direktörlük koltuğunu teklif etti. Tarafların bu hafta içerisinde yeniden masaya oturacağı kaydedildi.

İNGİLİZCE SEVİYESİNDEN MEMNUNLAR

Erik ten Hag'in İngilizce seviyesini yeterli bulan Manchester United yönetimi, diğer teknik direktör adaylarıyla da son kez görüşerek nihai kararını verecek. Yabancı dil seviyesi gibi birçok farklı parametrenin yönetimin teknik direktör kararında belirleyici olacağı belirtildi.

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Manchester United'ın gündeminde olduğu konuşulan bir diğer isim ise PSG'de sıkıntılı günler geçiren Mauricio Pochettino olmuştu. PSG, Mauricio Pochettino ve ekibiyle sözleşmeleri bitmeden yollarını ayırması halinde 20 milyon avrodan fazla tazminat ödeme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

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#Erik Ten Hag#Ajax#Transfer

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