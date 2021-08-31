Son dakika: Manchester United sözleşme detaylarını duyurdu! Ronaldo'dan ilk açıklama

Manchester United, Juventus'tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Portekizli yıldız da transfer sonrası ilk açıklamasını kulübün internet sitesine verdi.

Ronaldo, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Manchester United her zaman kalbimde özel yeri olan bir kulüp. Cuma günü yapılan resmi açıklama sonrasında mesaj yağmuruna tutuldum ve bu beni çok etkiledi. Taraftarlarımızla dolu Old Trafford'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Milli maçlar sonrası takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz.