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GeriFutbol Son dakika: Manchester United sözleşme detaylarını duyurdu! Ronaldo'dan ilk açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Manchester United sözleşme detaylarını duyurdu! Ronaldo'dan ilk açıklama

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Premier Lig devi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Portekizli yıdlız da transfer sonrası ilk açıklamasını kulüp internet sitesi aracılığıyla yaptı.

Manchester United, Juventus'tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Portekizli yıldız da transfer sonrası ilk açıklamasını kulübün internet sitesine verdi.

Manchester Unitedın Ronaldoya ödediği bonservis belli oldu Juventus açıkladı...
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Ronaldo, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Manchester United her zaman kalbimde özel yeri olan bir kulüp. Cuma günü yapılan resmi açıklama sonrasında mesaj yağmuruna tutuldum ve bu beni çok etkiledi. Taraftarlarımızla dolu Old Trafford'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Milli maçlar sonrası takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Umarım başarılı bir sezon geçiririz.

Juventus Ronaldonun yerine transfer yaptı
Juventus Ronaldo'nun yerine transfer yaptı!
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