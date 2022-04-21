Son dakika: Manchester United, Erik ten Hag'ı resmen açıkladı

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Premier Lig'de başarılı günlerine dönmeyi hedefleyen Manchester United, takımın başına Hollandalı teknik adamn Erik ten Hag'ı getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 52 yaşındaki çalıştırıcıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough, Erik ten Hag ile ilgili; "Ajax'taki son 4 yılda kendisini üst seviyede kanıtladı. Ajax'ı yeniden gençlere önem veren, hücum futbolunu benimsemiş günlerine döndürdü. Yaptığımız görüşmede futbol vizyonundan çok etkilendim. Bu vizyon doğrultusunda Manchester United'ı istediğimiz seviyelere getirebileceğine inanıyoruz." dedi.

Erik ten Hag ise; "Manchester United gibi büyük bir kulübün menajeri olmaktan büyük gurur duyuyorum. Önümdeki maceradan ötürü oldukça heyecanlıyım. Bu büyük kulübün geçmişini biliyorum, taraftarların tutkusunu biliyorum. Onlara hak ettiklerini verebilecek bir takım oluşturmak için çalışacağım." diye konuştu.

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Erik ten Hag'ın kariyeri

Futbolculuk kariyerine son verip teknik direktörlüğe 2002'de Twente altyapısında başlayan Ten Hag, 2006-2008 yılları arasında Hollanda ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Daha sonra PSV Eindhoven'da yardımcı antrenör olan ten Hag, Go Ahead Eagles ve Utrecht'i çalıştırdı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'teki ekibinde yer alan Hollandalı teknik adam, 2017 yılında Ajax'a imza attı. Erik ten Hag, 5 yılda Ajax ile 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.

52 yaşındaki teknik adamın Ajax'taki puan ortalaması 2,36.

Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, 28 haftası geride kalan Hollanda Ligi'nde en yakın rakibi PSV'nin 4 puan önünde lider bulunuyor. Hollandalı teknik adam, 3. şampiyonluğunu kazanıp Manchester United'a gitmek istiyor.