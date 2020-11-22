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Haber Giriş: 22.11.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manchester United - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

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Son Dakika | Manchester United - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

İngiltere'de oynanacak Manchester United - Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Son Dakika | Manchester United - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

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