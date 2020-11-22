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Son Dakika | Manchester United - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
İngiltere'de oynanacak Manchester United - Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
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