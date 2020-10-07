Son Dakika | Manchester City'nin Twitter hesabı askıya alındı!
Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Twitter hesabı askıya alındı.
Manchester City'de ilginç olaylar yaşanıyor. Twitter, İngiliz ekibinin hesabını askıya aldı...
Hesabın askıya alınmasına gerekçe ise Manchester City'nin satın aldığı sahte takipçiler olarak gösterildi.
Sahte takipçileri temizleyen Twitter, ardından City'nin hesabını tekrardan geri açtı.
8 KATI SAHTE TAKİPÇİ!
Manchester City'nin Twitter'da takipçi sayısı bir anda 8 milyonu geçerken hesabın askıya alınmasının ardından takipçi sayısı 1.5 milyona düştü.
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