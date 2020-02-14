Son Dakika | Manchester City'e Avrupa Kupaları'ndan men cezası!

UEFA, İngiltere Premier Lig'in devi Manchester City'nin Finansal Fair Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Manchester City, UEFA'nın yaptığı açıklamanın ardından resmi sitesinden CAS'ta hakkını arayacağını duyurdu. İngiliz ekibinin açıklamasında, "Manchester City, UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Kulübümüz bir an önce tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkını arayacaktır" ifadeleri yer aldı.





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