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GeriFutbol Son Dakika | Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı

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Son Dakika | Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, futbolcular Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.

 

Son Dakika | Manchester Cityde Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı

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