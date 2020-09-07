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Son Dakika | Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, futbolcular Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.
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