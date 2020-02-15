Son Dakika | Manchester City, Premier Lig'de küme düşürülecek mi?

Spor Arena Dış Haber | Manchester City'nin UEFA tarafından aldığı 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası, futbol gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıklarken İngiliz basını, flaş bir iddia ortaya attı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'e soruşturma açarken şampiyonluk kazandığı yıllar dahil olmak üzere detaylı bir çalışma başlattı.

PUAN SİLME VE LİGDEN DÜŞME TEHLİKESİ

Soruşturmanın sonucuna göre Manchester City'nin puan silme cezası ve 2 lig birden düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

PEP GUARDIOLA: ''KOVULABİLİRİM''

Öte yandan Şampiyonlar Ligi kazanma hayali olduğunu belirten teknik direktör Pep Guardiola'nın da alınan bu cezanın ardından sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek yönetim beni kovabilir.'' demişti.





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