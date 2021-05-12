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GeriFutbol Son Dakika: Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 18:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek

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Son Dakika: Manchester City ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek

Şampiyonlar Ligi finalini İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz yöneteceği belirtilirken Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini, Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği açıklandı.

29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz'un yöneteceği açıklandı.

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