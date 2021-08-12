Son Dakika: Manchester City Harry Kane'den vazgeçmiyor! Son teklif dudak uçuklatacak...

Spor Arena Dış Haber - Aston Villa'dan Jack Grealish'i kadrosuna katarak Premier Lig'in en dikkat çeken transferlerinden birine imza atan Manchester City, Harry Kane ısrarından vazgeçmiyor.

Pep Guardiola'nın ilgilendiklerini açıkladığı İngiliz forveti satmak istemeyen Tottenham'a Manchester City yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabricio Romano'nun geçtiği habere göre Manchester City, Harry Kane için Tottenham'a 150 milyon euro teklif yapacak. Tottenham'ın Kane'in satışını kesinlikle düşünmediği ancak City'nin teklifi resmi olarak ileterek beklemeye koyulacağı kaydedildi.

EURO 2020'de İngiltere'nin final oynamasında büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki forvet, geçen sezon Tottenham formasıyla 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yaptı.

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