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Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika! "İlk defa görüyorum, muhteşem zeka..."

#Manchester City#Atletico Madrid#Çağdaş Atan
Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika İlk defa görüyorum, muhteşem zeka...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Atletico Madrid arasında oynanan çeyrek final ilk maçına İspanyol ekibinin savunma anlayışı damga vurdu. Rekorların kırıldığı gecede Diego Simeone'nin tercihlerini değerlendiren Çağdaş Atan, "Yanılıyor olabilirim ama ilk defa görüyorum." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Etihad'da oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren tek golü müsabakanın 70. dakikasında Phil Foden'ın asistinde Kevin de Bruyne kaydederken, Atletico Madrid ise karşılaşma boyunca skor üretemedi.

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ŞUT İSTATİSTİKLERİ DAMGA VURDU

Hücum istatistikleri anlamında rakibine büyük üstünlük sağlayan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 90 dakika boyunca Atletico Madrid kalesine tam 15 şut gönderdi. Ancak kapanan savunma karşısında bu şutlardan yalnızca 2 tanesi kaleyi bulabildi. Atletico Madrid ise müsabakanın tamamında hiç şut çekmedi.

Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika İlk defa görüyorum, muhteşem zeka...

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HER DEVREDE TARİHE GEÇTİLER

Atletico Madrid, 2003/04 sezonundan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısını şut çekmeden tamamladı.

İspanyol devi ayrıca, teknik direktör Diego Simeone göreve geldiğinden bu yana ilk kez bir resmi maçı şut çekemeden tamamladı.

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GUARDIOLA ETKİSİ Mİ?

Atletico Madrid'in Manchester City karşısındaki katı savunma anlayışı bir başka istatistiğin daha geceye damga vurmasına sebep oldu. 2003/04 sezonundan bu yana, yalnızca 4 takım bir müsabakayı kalesinde hiç şut görmeden kapattı ve bu 4 takımdan 3'ünü Pep Guardiola yönetiyordu.

Manchester City - Atletico Madrid karşısındaki tekrarlanan bu istatistiğin İspanyol devinin önce savunmayı düşünmesinden mi yoksa İngiliz ekibinin iyi defans yapıyor olmasından mı kaynaklandığı sosyal medyada tartışma yarattı.

Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika İlk defa görüyorum, muhteşem zeka...

ÇAĞDAŞ ATAN'I ŞAŞIRTAN DİZİLİŞ

Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve şu anda boşta bulunan Çağdaş Atan, Manchester City atağında Atletico Madrid savunma hattının dizilişine dikkat çekti.

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Kişisel sosyal medya hesabından tespitiyle ilgili paylaşımda bulunan başarılı teknik adam, "Yanılıyor olabilirim ama ilk defa görüyorum. Atletico 2 hatta düşürdü savunmayı 1. bölgede. 5-5 görünüyorlar. 2 hücum oyuncusu Felix ve Griezman 3 lü ortasahanın kenarlarında konumlanıyor." dedi.

Çağdaş Atan ayrıca, "5-4-1 karşılamaya döndü Simeone, hücum ederkende 3-4-3'ü tercih ediyor. Geçişleride buldular. Pozisyon vermiyorken hücum hamlesi geldi. Guardiolada 3-1-6 gibi yerleşip 5'li savunmaya karşı alan ve hat yaratıp golü buldu. Muhteşem zeka." ifadelerini kullandı.

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GUARDIOLA: 5 SAVUNMA 5 ORTA SAHA OYNADILAR

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Atletico Madrid'in ilk 25 dakikada 5 savunma ve 5 orta saha ile oynadığını hatırlattı.

Katalan çalıştırıcı, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" dedi.

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Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika İlk defa görüyorum, muhteşem zeka...

KEVIN DE BRUYNE AYNI KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Atletico Madrid karşısında takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Kevin de Bruyne, İspanyol temsilcisinin savunmadaki dizilişine dikkat çekerek zorlandıklarını ifade etti.

Belçikalı futbolcu, "Atletico arkada 5, orta sahada 5'er kişiyle oynadı. Hücum etmek için boşluk bulmakta zorlandık. Eleştirisi olanlar idmanda aynı şeyi deneyebilir. Sabretmemizin karşılığını galibiyetle aldık." şeklinde konuştu.

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#Manchester City#Atletico Madrid#Çağdaş Atan

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