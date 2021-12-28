Son Dakika: Mame Thiam seriye bağladı! Fenerbahçe'yi pişman ediyor...

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Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yukatel Kayserispor'a gönderdiği Mame Thiam, Demir Grup Sivasspor maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Sarı lacivertli takımda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 34 maçta görev alan ve toplamda 8 gol, 4 asistlik katkı yapan Mame Thiam, bu istatistiğini Yukatel Kayserispor formasıyla 16 maçta geçti.

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Yukatel Kayserispor formasıyla 16. maçına Demir Grup Sivasspor karşısında çıkan 29 yaşındaki golcü, 9. golünü Yiğidolar'ın ağlarına bıraktı. Anadolu ekibiyle 9 gole ulaşan Thiam, 4 de asist yaparak toplamda 13 gole katkı yaptı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜLERİ GEÇTİ

Sezon başında Mame Thiam'la yollarını ayırdıktan sonra 3 golcü oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bu oyunculardan beklenen verimi alamadı.

Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de bu sezonki en golcü ismi 7 golle yıldız orta sahası Mesut Özil olurken Serdar Dursun 5 gol, Mergim Berisha 3 golde kaldı. Öte yandan Mergim Berisha 2 ve Serdar Dursun ise 1 asist katkısı yaptı.

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