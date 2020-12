Son Dakika | Mame Diouf: İstanbul takımları beni istedi

Bir dönem Manchester United forması giyen Hatayspor'un golcü ismi Mame Diouf, Hatayspor'a transfer süreci, takımda sağladığı uyum, alınan flaş skorlar ve teknik direktör Ömer Erdoğan hakkında çok özel ve samimi açıklamalar yaptı.

"Hatayspor benim için meydan okumaydı"

Badou N'diaye'den transfer öncesi bana yardımcı oldu. Takım ve şehir hakkında bilgiler aldım. Yeni hocaları ve ekibi vardı. Ve ben de tamam haydi gidip bir bakalım dedim. Şehre geldiğimde herkesle ve ekiple görüştüm. Ve her şey yolundaydı. Bu benim için büyük bir meydan okumaydı. Ben meydan okumaları çok severim.

"İstanbul takımları da beni istedi"

Daha önce Türkiye'den çok teklif aldım. Çok fazla takım vardı, onu söyleyebilirim. Bu takımlar arasında İstanbul'un büyükleri de vardı. İsim vermek istemiyorum çünkü şu an için önemli olan Hatayspor.

"Ömer Erdoğan'ın vizyonu harika"

"Hatayspor'un bir sırrı yok aslında. İyi çalışan bir takımız ve çok iyi bir hocamız var. Her zaman oyuncularıyla iletişim halinde ve onların yanında oluyor. Bu takımın hepimiz için yeni bir meydan okuma olduğunu bildiği için empati kurarak bizim düşüncelerimizi ve hislerimizi anlamaya çalışıyor. Harika bir vizyon ve öngörüsü var. Maç maç kendimizi geliştiriyoruz. Bu bize hocamızın futbol hakkında ne kadar bilgili olduğunu gösteriyor. Kendisi zaten yüksek seviyede bir futbolcuydu şimdi de aynı şekilde bir antrenör. Bence onu dinleyip anlarsak, çok daha ileriye gidebiliriz. "

"Analize önem veren bir teknik ekibimiz var"

Bir antrenörü mükemmel yapan da budur. Sana onun vizyonuyla ilgili futboluyla alakalı bilgi verir. Her maçla ilgili harika analizlerle karşılaşıyoruz. Her maça ayrı ayrı hazırlanabilmek çok önemli. Her maçtan önce rakiplerimizin güçlü ve zayıf yanlarına hazır olabilmek çok ama çok önemli. Maçlardan önce muhakkak bunları bilmelisiniz.

"Heyecan yapmazsak kazanmaya devam ederiz"

Tabii ki bir hedefimiz var, o da her zaman sahada tam performansımızı verebilmek. Her hafta kendimizi geliştirmek ve maçlarda kanıtlamak istiyoruz. Maç maç bakıp ele alıyoruz. Biliyorum ki işleri aceleye getirmezsek, heyecana kapılmazsak ve maç maç ilerlersek umarım kazanmaya devam edeceğiz. Hiç bir zaman tam bilemeyiz. Sınır yok. Maç maç, hafta hafta oynamaya devam edeceğiz. Ve sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz.

"Messi gibi olmak isterdim"

Herkesi top sürerek geçmek isterdim. Messi'nin yaptığı gibi. Messi'nin Yapabildiğini yapmak isterdim. Yetenek tabii ki de futbolun bir parçası ama önemli olan takım olarak neler yaptığınızdır. Her zaman oyun içinde takıma faydalı olmak önemli. Yapmaya çalıştığım şey de her zaman için bu.

"Hakemler herkesi mutlu edemez"

Her futbol oyununda hakemler hep önplanda olacaklar. Çünkü tek bir adamdan bahsediyoruz. Karar vermek... Seninle ilgili olumlu bir kararsa mutlu olursun, sana karşı bir kararsa mutsuz olursun. Onlar da birer insan. Ben onları yargılamıyorum. Biliyorum ki ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Herkesi mutlu etmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten de çok zor bir meslek. Çünkü herkesi mutlu edemezsin. İnsanlar her zaman hakkında konuşacak çünkü bu oyun futbol. Hatta VAR. İnsanlar VAR hakkında bile şikayet ediyorlar. Bu oyunun doğasında şikayet etmek var.

"Manchester'a gittiğim ilk günü unutamıyorum"

Soyunma odasından içeriye girdiğim ilk günü unutamıyorum. İçeriye giren insanları bir bir gördüğümde, aklıma o insanları Pazar günü TV'de futbol oynarken gördüğüm gelmişti. Onlarla beraber soyunma odasında olduğumda inanamamıştım. Gerçekten burada mıyım diye kendime sormuştum. "Gerçekten bu gördüğüm Rooney mi, Scholes mu, Berbatov mu, Giggs mi" diye kendime soruyordum. O takıma vardığınızda herkes en üst düzeyinize ulaşmanız için size yardım ediyor ve tecrübelerini size aktarıyordu. Mükemmel bir deneyimdi.

"Ferguson futbolun büyük babası"

O gerçek bir efsane. O futbolun büyük babası. O futbolcularını anlıyor ve her biriyle ayrı iletişim kurabiliyor. Gerçekten inanılmaz bir insan. Sana doğru hangi kelimeyi söylemesi Gerektiğini çok iyi biliyor ve o sözlerle sizi motive edebiliyor. Allah'a şükürler olsun ki o anları yaşayabildim, o takımdaki herkesle tanıştığım için çok müteşekkirim. Gerçekten harika bir deneyimdi.

"Futbolda bu olaylara izin vermemeliyiz"

Geçekten de çılgınca bir durum, böyle bir şeyin yaşanması. Futbol gibi aşık olduğumuz bir sporda böyle bir şey yaşanmasına izin vermemeliyiz. Çünkü futbol insanları birleştirmeli. Futbolda renk yoktur. Hepimiz insanız. Tanrı bizi böyle yaratmış ve hepimiz insanız. Kimse kimseden daha mükemmel değil. Tabii ki bu hayat. Bazen böyle çılgınca şeyler yaşayıp görüyorsunuz. Ama bu insanların bizleri ayırmasına izin vermemeliyiz. Demba Ba'nın yaptığı gibi bu tarz olaylara ve insanlara karşı birlik olmalıyız ve karşı durmalıyız. Demba Ba'nın yaptığını görünce "Vov işte böyle karşılık ermeliyiz."dedim. İnsanlara hepimizin aynı olduğunu göstermek adına doğru bir tepkiydi. Bu tarz bir durum hiç benim başıma gelmedi. Ama eğer böyle bir durum yaşasaydım oynamaya devam ederdim ve bilirdim ki, "Her insanın bir fikri var ve seni mutlu etmeyebilir." Bu konuyla beraber savaşacağız. Birlikte olduğumuzda daha da güçlü oluyoruz. Hep birlikte güçlü olup bizi bölmelerine izin vermemeliyiz.

"Hatay'da yemekler mükemmel"

Çok balık yiyorum ve balık yemekten çok keyif alıyorum. Burada yemekler mükemmel. Yemek hakkında çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü sahada çok ağır olmamak istiyorum. Bundan dolayı işi ağırdan alıyorum, bazen çok fazla güzel yemek görüyorum ve kendime şunu diyorum. "Biliyorum çok güzel ama dokunma!" Künefe benim için problem. Çılgınlık derecesinde o kadar güzel ki, ondan uzak durmaya çalışıyorum!

"Taraftardan binlerce mesaj alıyorum"

Taraftarları göreceğim ve onlarla buluşup tepkilerini görmek için çok heyecanlıyım. Bazen dışarı çıktığım zamanlarda onları görüyorum ve onlar mutlular. Takımın gidişatından ve gelişmesinden ötürü memnunlar. Herkes taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medyadan binlerce mesaj alıyorum. Biliyoruz ki onlar da bizleri ve o atmosferi çok özlüyorlar. Ama umuyorum ki yakında her şey düzelecek ve futbolu özlediğimiz günlerdeki gibi yaşayacağız. (Fanatik)