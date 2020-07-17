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GeriFutbol Son Dakika | Malatyaspor'dan Çin'e! Thievy Bifouma transferi resmen açıklandı
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Haber Giriş: 17.07.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Malatyaspor'dan Çin'e! Thievy Bifouma transferi resmen açıklandı

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Son Dakika | Malatyaspor'dan Çin'e! Thievy Bifouma transferi resmen açıklandı
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Çin ekiplerinden Shenzhen, Malatyaspor’dan Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Çin ekiplerinden Shenzhen, Malatyaspor’dan Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu. Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Shenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Shenzhen’den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz” denildi. Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

 

Son Dakika | Malatyaspordan Çine Thievy Bifouma transferi resmen açıklandı

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