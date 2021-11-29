Son Dakika: Malatya dönüşü çarpıcı tespit! "Galatasaray'ın böyle bir lüksü yok..."

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmesine karşın ligde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, Malatya'da rakibiyle golsüz berabere kaldı. Galatasaray böylece, ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Sarı-kırmızılılar ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

BANU YELKOVAN: CİMBOM LİGDE YOK

Beşiktaş sonrası, Galatasaray da haftayı şampiyonluk iddiasından oldukça uzaklaşarak kapattı. Trabzonspor’un evinde maç kaybetmeyen Karagümrük karşısında aldığı net galibiyet ve yenilmezlik serisini 25 maça çıkarması sonrası, şampiyonluk yarışına (en azından psikolojik olarak) devam edebilmek için kazanmak dışında opsiyonu olmayan Galatasaray, peş peşe üç maç kaybettikten sonra kendi evinde kazanmak dışında şansı olmayan Yeni Malatya karşısına çıktı.

Hafta içi oynanan Marsilya maçında sezonun belki de en iyi futbolunu oynayan sarı kırmızılıların derbi maçının moral bozukluğunu kolay atlattığını ve taraftarın da takıma olan inancının hiç azalmadığını görmüştük, ancak teknik direktör Fatih Terim’in ligdeki eksikliğini nasıl atlatacağı konusunda kimsenin öngörüsü yoktu.

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ROTASYONU SEÇTİLER

Avrupa maçlarından sonra yorgun kadroyu dinlendirmek mi yoksa maça onlarla başlayıp ilk yarıda sonucu aldıktan sonra ikinci yarında rotasyona gitmek mi sorunsalında ilkini seçmişti Galatasaray.

ORTAYA SIKIŞAN FUTBOL

Tüm yaratıcı oyuncuların dışarıda olduğu ilk yarıda, tüm hatlarıyla kapanan Yeni Malatya karşısında orta sahaya sıkışan futboldan beklenen sonuç alınamayınca ikinci yarıya Cicaldau ve Kerem değişikleriyle başladı takım. Pozisyonlar peş peşe gelmeye başladı. Onlara Feghouli ve Halil de eklenince sarı kırmızılılar son maçlarda izlemeye alıştığımız futbolunu oynamaya ve pozisyonlar bulmaya başladı.

ERTAÇ DEVLEŞTİ

Değişiklikler sonrası G.Saray maçı iyiden iyiye tek kaleye döndürdü ve maça neden bu kadroyla başlanmadığı iyice sorgulanmaya başladı. Maçın özellikle son dakikalarında yakalanan sayısız pozisyon, sarı kırmızılı oyuncuların tüm çabasına rağmen, kalesinde devleşen Ertaç’ın da etkisiyle gole dönüşmedi. Beşiktaş sonrası, G.Saray da haftayı şampiyonluk iddiasından oldukça uzaklaşarak kapatmış oldu.

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UĞUR MELEKE: TEK DEVRELİK OYUN YETMEDİ

Galatasaray'ın Cicaldau, Kerem ve Feghouli 3'lüsünü bir arada dinlendirme lüksü yok.

Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takım için, özellikle de perşembeleri oynayan 64’ü için karmaşık bir hafta sonuydu bu. Hafta içinde Avrupa’da sezonun kaderini belirleyecek maçlar oynuyorsunuz, en yüksek vitese çıkmaya çalışıyorsunuz, üzülüyorsunuz ya da seviniyorsunuz. Ama yoruluyorsunuz kesinlikle. Sonra hafta sonu kendi liginize dönüyor ve yine kazanmak istiyorsunuz. Teknik adamınız aynı 11’le sahaya çıksa, yıpranma ve sakatlık riski var. Alternatif oyunculara yöneldiğinde de oyunu aksayabiliyor. Galatasaray’ın dün ilk devrede yaşadığı tam olarak buydu zaten.

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YARATICILIK BU 3'LÜYE BAĞLI

Fatih Terim, Marsilya maçının üç yıldızı Cicaldau, Kerem ve Feghouli’nin üçünü birden dinlendirmeye kalktı Malatya’da. Ancak Galatasaray’ın bence bu üç oyuncuyu bir arada dinlendirme lüksü yok. Galatasaray’ın yaratıcılığı, ikinci üçüncü bölge geçişi bu üç adama bağımlı. Taylan-Berkan çalışkan, Barış koşucu, Babel kurnaz Emre yürekli. Ama hiçbiri yeterince yaratıcı değil. Galatasaray’ın oyun aklının, Cicaldau-Kerem Feghouli’nin üçünün birden sahada olmadığı bir maçta kusursuz işlemesi pek olası görünmüyor.

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İLK YARI BOŞA HARCANDI

İşlemedi de zaten. Fatih Terim (elbette kurmayları yoluyla) önce 46’da Kerem-Cicaldau’yu oyuna sürüp ekibini Marsilya 11’ine yakınlaştırdı. İlk 45’te Babel’in uzaydan vurdukları hariç şutu olmayan, rakip ceza alanında sadece 7 kez topla buluşan Galatasaray 46’da canlandı. 46-65 arası beş şut fırsatı, iki de net pozisyon buldu. Terim, 65’te de bu kez Konya ilk ve Göztepe ikinci devresinde denediği başardığı ayarlarına döndü. Bir ön liberosunu çıkardı, santrforlarını ikiledi. Galatasaray son yarım saati ceza alanında çok daha kalabalıklaşarak oynadı. Ancak yetmedi. Galatasaray, ilk yarıyı tamamıyla boşa harcadı zira.

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HADDADI VE MUNIR'E TEBRİK

Sumudica’nın takımı organizasyonuna çok sadık bir 90 dakika oynadı. Tetteh, Mustafa ve Aabid gibi üç kritik eksikleri vardı dün. 86 dakika oyuncu değiştirmediler ama yorulmadılar, mücadeleden vazgeçmediler. Özellikle sol kanat bek Haddadi ve sol açık Munir Chouiar’ın iyi oyunlarını tebrik etmek gerek.