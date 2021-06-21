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EURO2020
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Makedonya 0-3 Hollanda (EURO 2020)

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Son Dakika: Makedonya 0-3 Hollanda (EURO 2020)

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndan bir üst turu garantileyen Hollanda, son maçta Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

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  • Kuzey Makedonya - Hollanda maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Kuzey Makedonya - Hollanda maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Kuzey Makedonya - Hollanda maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Kuzey Makedonya - Hollanda maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Johan Cruijff Arena'da Hollanda, son sırada yer alan Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Müsabakayı 3-0 kazanan Hollanda, gruptan lider olarak çıkarken puanla tanışamayan Makedonya, turnuvaya veda etti. 

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri  24'te Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum kaydetti.

Turnuvaya veda eden Makedonya'da 38 yaşındaki Goran Pandev, son maçını Hollanda karşısında oynadı.

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