Son Dakika: Makedonya 0-3 Hollanda (EURO 2020)
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndan bir üst turu garantileyen Hollanda, son maçta Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
Johan Cruijff Arena'da Hollanda, son sırada yer alan Kuzey Makedonya'yı konuk etti.
Müsabakayı 3-0 kazanan Hollanda, gruptan lider olarak çıkarken puanla tanışamayan Makedonya, turnuvaya veda etti.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum kaydetti.
Turnuvaya veda eden Makedonya'da 38 yaşındaki Goran Pandev, son maçını Hollanda karşısında oynadı.