Son dakika | Maicon'un Galatasaray'a döneceğini duyurdular!

Galatasaray'ın Ocak 2019'da Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a gönderdiği Maicon'un sarı kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi bir yıl daha Galatasaray'da bulunan Brezilyalı futbolcuyla ilgili Arabistan basınınından flaş bir iddia geldi.

Al Jazeera televizyonu, resmi Twitter hesabından 31 yaşındaki futbolcunun 26 Temmuz Pazar günü İstanbul'a döneceğini duyurdu. Haberde Maicon'un İstanbul'a uçuş biletinin bilgileri de yayınlandı.

Haberde ayrıca Maicon'un birkaç gün önce Türkiye'ye gelmek istediği ancak Al Nasr kulübünün bilet parasını ödemediği için uçuşun geciktiği bilgisi paylaşıldı.

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