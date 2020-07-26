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GeriFutbol Son Dakika | Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!
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Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!

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Son Dakika | Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!
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Kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında forma giyen Maicon, sosyal medya hesabından Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, tekrar Galatasaray'a dönüyor.

Maicon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı'' sözlerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, ayrıca uçaktan fotoğrafını paylaştı ve Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Son Dakika | Maicon, Galatasaraya döndüğünü açıkladı

 

Son Dakika | Maicon, Galatasaraya döndüğünü açıkladı

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