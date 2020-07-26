Son Dakika | Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, tekrar Galatasaray'a dönüyor.

Maicon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı'' sözlerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, ayrıca uçaktan fotoğrafını paylaştı ve Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

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