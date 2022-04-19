Son Dakika: Mahkemeden, Galatasaray genel kuruluna ihtiyati tedbir kararı! Seçimin olması için Burak Elmas...

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Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen genel kurulda başkan Burak Elmas ve ekibi idari yönden ibra edilmemişti. Sonrasında genel kurulun iptaline ilişkin kulüp üyesi Fırat Develioğlu dava açmıştı.

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada ihtiyati tedbir kararı verildi. Bu kararın ardından 30 Nisan'da başkanlık seçimi yapılamayacak. Galatasaray'da seçimin gerçekleşebilmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekecek.

Alınan karar, sarı-kırmızılı kulübe resmi olarak da iletildi.

Konu ile ilgili olağanüstü toplanma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Nef Stadı'nda toplantı gerçekleştirecek.

Kararı inceleyecek olan Burak Elmas yönetimi, yol haritası belirleyecek. İstifa kararı alınması halinde, seçimin Haziran ayında olması bekleniyor.

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FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?

Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı. Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor.