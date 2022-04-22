Son Dakika: Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray seçime gidiyor... Resmi açıklama yapıldı.

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10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

Sarı kırmızılı ekibin mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine olağanüstü seçim kararı alınmıştı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten seçimin 30 Nisan'da gerçekleşeceğine dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saygıdeğer Galatasaraylılar,

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26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan bugüne kadar geçen süreç içerisinde yönetim kurulumuz Galatasaray demokrasisinin ve değerlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmek adına tüm çabayı ve iradeyi göstermiştir.

Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair gelişen hukuki süreçlerde de Divan Kurulumuz, Genel Kurul Divanımız ve Başkan Adaylarımız tüm süreçlere ve kararlara dahil edilerek Galatasaray için örnek bir birliktelik ve şeffaflık sergilenmiştir.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce verilmiş olan tedbir kararının kaldırılması için Kulübümüz tüm organları ile yoğun bir çaba sarf etmiştir. Kısmen kaldırılan tedbir kararı sonucunda mevcut seçim sürecimiz kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu konuda Kulüp merkezimizde tüm adaylar ve paydaşlarımız ile birlikte bir istişare toplantısı yapılmış ve bu toplantıda kendileri ile tüm bilgiler paylaşılmıştır.

Bu vesile ile 30 Nisan’da yapılacak seçim yarışında yer alan her iki başkan adayımız ve ekiplerine başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Mahkeme, Galatasaray'ın önünü açtı. 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Bunun dışındaki nüansları bugün kulüpte başkanımızla birlikte görüşeceğiz. Aramızda bir fikir alışverişinde bulunacağız. Seçimin gerçekleştirilmesi konusunda bir tartışma olmadığını kamuoyuna duyuracağız. Hakim şöyle bir karar verdi. Tedbir kararı kaldırdı. Ama şu detaya dikkat çekti, "kısmen kaldırıyorum" dedi. Seçim yapılacak, bunda bir kuşku yok. Bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl, daha doğrusu bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Bu hüküm yönünden bir tedbir koydurdu. Yani Burak Elmas bundan sonraki yapılacak seçimlere katılma hakkına sahip olacak. Seçilme hakkı kazandı. Divan Kurulu'nun listeleri alma dönemi bitti. Yargıcın verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme ihtimali yok. Bu seferlik geçti. Bundan sonra mesela önümüzdeki sene bir seçim olursa Burak Elmas ve arkadaşları seçime katılabilirler. Metin Sinan Aslan

NE OLMUŞTU?

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararına varmıştı.

DAVACI FERİT DEVELİOĞLU: ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söylemişti.

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Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur. Fırat Develioğlu GALATASARAY KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Değerli Galatasaraylılar,26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik Morova

Can Natan

Adil Emecan

Mehmet İsmail Sarıkaya

Binnur Doğançe Zaimler

Dikran Gülmezgil

Emir Aral

Fabrizio Casarett

Ethem Baturalp Pamukçu

OY PUSULASI RENKLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.