Son Dakika: Mahkeme tedbir kararını kaldırdı! Galatasaray seçime gidiyor... Burak Elmas yeniden aday olabilecek mi?

Mahkeme, Galatasaray'ın önünü açtı. 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Bunun dışındaki nüansları bugün kulüpte başkanımızla birlikte görüşeceğiz. Aramızda bir fikir alışverişinde bulunacağız. Seçimin gerçekleştirilmesi konusunda bir tartışma olmadığını kamuoyuna duyuracağız. Hakim şöyle bir karar verdi. Tedbir kararı kaldırdı. Ama şu detaya dikkat çekti, "kısmen kaldırıyorum" dedi. Seçim yapılacak, bunda bir kuşku yok. Bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl, daha doğrusu bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Bu hüküm yönünden bir tedbir koydurdu. Yani Burak Elmas bundan sonraki yapılacak seçimlere katılma hakkına sahip olacak. Seçilme hakkı kazandı. Divan Kurulu'nun listeleri alma dönemi bitti. Yargıcın verdiği kararın bu seçim bakımından uygulanabilme ihtimali yok. Bu seferlik geçti. Bundan sonra mesela önümüzdeki sene bir seçim olursa Burak Elmas ve arkadaşları seçime katılabilirler.

Metin Sinan Aslan