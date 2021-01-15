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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da ibrasızlık kararı iptal edildi...

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İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu için genel kurulun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulundan sonra Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu hakkında Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti.

Son Dakika | Galatasarayın golcüsü Radamel Falcaoya yeni talip Kulübün sahibinden dikkat çeken paylaşım...
Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya yeni talip! Kulübün sahibinden dikkat çeken paylaşım...

Son Dakika | Mahkeme kararını verdi Galatasarayda ibrasızlık kararı iptal edildi...

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