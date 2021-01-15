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Son Dakika | Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da ibrasızlık kararı iptal edildi...
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu için genel kurulun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti.
İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, yönetim kurulundan sonra Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu hakkında Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği ibrasızlık kararını iptal etti.
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