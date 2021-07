Son Dakika: Maçın adamı seçilen Bonucci'nin tepkisi geceye damga vurdu!

EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.

Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

"IT'S COMING TO ROME"

Deneyimli futbolcu ayrıca, İngilizlerin futbolun beşiği olduklarına atıfta bulunan ve major turnuvalar öncesinde sıkça kullanılan "It's coming home (Kupa evine geliyor)" mottosuna göndermede bulunarak kameralara "It's coming to Rome" diye bağırdı.