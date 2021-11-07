Son dakika: Maçı erken bitiren Halis Özkahya hakemliği bırakıyor!

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Cuma akşamı karşı karşıya gelmiş, Gaziantep Kalyon Stadyumu'da oynanan maçta Süper Lig tarihinde görülmemiş bir olay yaşanmıştı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edilmiş, ancak karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, müsabakayı 94:14'te bitirmişti. Böylece mücadele Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermiş ve takımlar soyunma odalarına gitmişti.

MAÇI ERKEN BİTİRDİĞİNİ FARK ETTİ...

Halis Özkahya'nın son düdüğü çalmasının ardından soyunma odasına giden futbolcular, 10 dakika sonra tekrar sahaya çağrıldı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi ve maç sona erdi. Yayıncı kuruluşun servis ettiği bilgiye göre; Gaziantep FK ve Kasımpaşa'da bazı oyuncular, duştan çağrıldı.

HALİS ÖZKAHYA HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALDI

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Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadeledesini açıkladığı uzatma dakikasından 5 dakika önce bitiren Halis Özkahya, müsabakayı erken sonlandırdığı için ciddi hayal kırıklığı yaşamıştı. Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlenmişti.

Skandal olayın sıcaklığı geçmeden, Halis Özkahya'dan flaş bir karar geldi. 41 yaşındaki Özkahya, hakemliği bırakma kararı aldı. FIFA kokartı bulunan 41 yaşındaki Halis Özkahya, 24 yıldır hakemlik yapıyordu.

TFF'NİN KARARI NE OLACAK?

Halis Özkahya'nın TFF'ye hakemliği bırakma yazısını gönderdiği, son kararın ise TFF'de olduğu belirtiliyor.

2017'DE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Halis Özkahya, gösterdiği uzatma süresi dolmadan maç bitirme hadisesine 2017'de de imza atmıştı. 3 Aralık 2017'de Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan maçın sonuna 4 dakkia ilave eden Özkahya, maçı 90+3 dolunca bitirmişti. Dönemin MHK Başkanı Mustafa Çulcu, konuyla ilgili açıklama yapmış ve; "Hakem uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır" demişti.

"KRONOMETRESİNDEKİ DAKİKAYI YANLIŞ GÖRMÜŞ"

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, maçın son bölümlerinde yaşanan olayla ilgili müsabaka sonrasında; "Önce içeri girdik, sonra tekrar çıkıp oynadık, maçı bitirdik. Olması gereken neyse onu yapmak zorundayız. Bize de böyle talimat geldi. 4 dakika daha oynanması gerekiyordu. Futbolcularımız, tekrar formalarını giyip sahaya çıktı. Evet bu bir hata ama biz de, hakem de insan. Böyle hatalar olabiliyor." diye konuşmuştu.

Kasımpaşa teknik direktörü Hakan Kutlu "Bazen hatalar olabiliyor. Hakem maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış." demişti.

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TFF'DEN EROL BULUT VE HAKAN KUTLU'YA TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçındaki hatayla ilgili açıklama yapmazken, resmi sitesinden iki takım teknik direktörleri Erol Bulut ile Hakan Kutlu'ya teşekkür mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, 'Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan.' şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır. Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."

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MURAT FEVZİ TANRILI: VAR'DA PATLAMIŞ MISIR KEYFİ

Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda eski hakem olan Murat Fevzi Tanrılı, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında yaşanan tarihi hatayı Cumartesi günü köşesinde kaleme aldı. Yaşanan olayda en az kabahati olan ismi orta hakem Halis Özkahya olduğunu ifade eden Tanrılı, faturayı VAR hakemlerine kesti.

Murat Fevzi Tanrılı, köşe yazısında şunları ifade etti:

Halis Özkahya saatini yanlış gördü veya saatinde sorun oldu diyelim. Hatta dalgınlıkla bitirdiğini varsayalım. Yardımcı hakemler Ekrem Kan ve İlker Takpak siz ne iş yaparsınız? 4. hakem Emre Kargın, uzatma süresi olarak ne kaldırdığını bilmez misin? Peki ya VAR odası? Özgüç Türkalp ve Oğuzhan Uğurlu, Riva’ya film izlemeye mi gittiniz? Patlamış mısır da var mıydı? Halis Özkahya dışındaki 5 hakemin de uyuma ihtimaline akıl sır ermiyor.

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BUNUN SUÇLUSU KiM?

Kabahatin en azı Halis Özkahya’nındır! Çoğu ise VAR odasının ve sahadaki diğer hakemlerindir. VAR geldikten sonra bazı yardımcıların ekip ruhundan uzaklaşıp boşvermiş tavırlarının hazin göstergesidir. VAR’dakilerin özensiz, dikkatsiz ve lakayıt tavırlarının eseridir. Tüm ekip ceza almalı lakin Halis Özkahya dışındakilerin çok daha uzun süre cezalandırılması şart. Gerçi maçın spikeri Çağatay Uysal, maçın bitiş düdüğünü de Fırat aydınus’a çaldırmıştı zaten!

BÜNYAMİN GEZER: HAYATIMDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

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Eski hakem Bünyamin Gezer ise Halis Özkahya için, "Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Türk hakemliği ne hale gelmiş. Asla kabul edilebilecek bir olay değil. Merkez Hakem Kurulu'nun disiplin anlayışı böyle maçlardan geçer. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim. Bu olay dünya basınına da düşer."