Son Dakika | Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Sivasspor'da koronavirüs şoku!
Süper Lig ekibi Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan testlerde üç futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Temsilcimiz maçı kazanması halinde gruptan çıkacak.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Maccabi Tel Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.
3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.
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