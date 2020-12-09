Son Dakika | Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Sivasspor'da koronavirüs şoku!

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Temsilcimiz maçı kazanması halinde gruptan çıkacak.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Maccabi Tel Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.

3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.