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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son dakika | Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi!

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Son dakika | Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas'a geldi!
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv kente geldi.

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Sivassporun Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem
Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv maçına Boşnak hakem!

Maccabi Tel-Aviv takımı bugün saat 18.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

 

Son dakika | Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivasa geldi

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